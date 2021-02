Il derby della Costa Azzurra raccontato a sorpresa sul canale Twitch del Monaco

Il derby della Costa Azzurra si prepara ad essere raccontato da uno dei più importanti giocatori, ex nazionale francese

Il centesimo derby della Costa Azzurra, tra Monaco e Nizza, questa sera allo stadio Louis II sarà commentato sul canale Twitch dell'AS Monaco. Sia per i monegaschi sia per i nizzardi, l'incontro di questa sera è più di una partita, è un derby. Le due squadre si incontreranno alle 21 sul prato di Luigi II per dare battaglia. Uno scontro che sarà seguito in diretta sul canale Twitch dell'AS Monaco. Ovviamente non verrà trasmesso, ma i commentatori dell'AS Monaco daranno vita alla partita in diretta dallo stadio.