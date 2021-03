Il derby delle due Steaua: Becali toglie i giocatori alla Prima squadra per vincere il derby minore

La FCSB è in massima serie, la Steaua, due società dello stesso sangue, in terza serie. Ma per far vincere il derby alla sua seconda squadra, la FCSB toglie i giocatori alla Prima squadra e li invia al derby di Lega 3

Redazione DDD

La Terza serie rumena riprenderà questo fine settimana e sabato, alle 15:00, si giocherà il derby fra le "vecchia" Steaua, ovvero la CSA Steaua, e quella che secondo i più è la nuova Steaua, ovvero la FCSB che gioca in massima serie e che disputa la Lega 3 con la sua seconda squadra. Gigi Becali, potente e facoltoso proprietario della FCSB, è determinato a fare tutto il possibile per bloccare i "militari" sulla strada per la Lega 2. Finora nessuna televisione ha ottenuto il diritto di trasmettere la partita. Tuttavia, le fonti GSP.ro informano che ci sono negoziati in corso. La partita sarà trasmessa in diretta sull'account Youtube di Steaua TV. La cosa clamorosa è che Gigi Becali ha annunciato che altri giocatori della prima squadra saranno messi a disposizione della FCSB 2, sotto il comando di Bogdan Argeș Vintilă! Questo nonostante il fatto che lo stesso giorno la Prima squadra sia chiamata a giocare una partita di campionato Lega 1 ad Arad, dalle 20.00.

Becali, in conflitto in tribunale con la CSA Steaua, ha rivelato a Gazeta Sportulor quali giocatori della prima squadra si trasferiranno sabato all'FCSB 2. Il nome più famoso è Octavian Popescu (19 anni), un titolare della squadra alleanta da Toni Petrea. Ha tre cartellini gialli e, dice Becali, sarà risparmiato per la partita con il CFR Cluj: "Perché dovrebbe vincere la CSA? Non sto sacrificando la partita contro l'UTA! Tavi Popescu non giocherà la partita con l'UTA perché lo proteggo dalla possibile squalifica". Il derby di League 3, CSA Steaua-FCSB 2, andrà in diretta su Digi Sport 1, sabato alle 15:00. La Steaua riprende il campionato da leader della classifica e la seconda squadra della FCSB è al secondo posto con due sole lunghezze di distacco.

La Steaua allenata da Daniel Oprița è in ottima forma, con otto amichevoli giocate fino alla ripresa del campionato, con sette vittorie e un pareggio. Ma Gigi Becali serba rancore prima del derby: "Loro giocano nello stadio fatto con il mio sangue e il mio sudore. Il prato è fatto da me. Le tribune sono state fatte da me. E non posso nemmeno entrare nello stadio quando andiamo a giocare lì. Ci sono vicoli fatti da me, parcheggi fatti da me…terra sintetica da 800.000 euro. Non posso entrare. Va bene, questa è la Romania e faccio tutto quello che dicono".