Il derby dell’Umbria entra nella storia: per la prima volta in campo al femminile

Una grande primizia la sfida fra rossoverdi e biancorosse, a partire già dalla coppa Italia

Il primo storico derby dell'Umbria femminile ternano è stato sancito dalla composizione dei gironi di Serie C elaborata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che sovrintende al campionato di Serie C. Nello stesso raggruppamento ci sono la Ternana di Marco Migliorini ed il Perugia di Luciano Mancini.

Si tratta di una primizia assoluta, come conferma Calciofere.it, sia perché il Perugia femminile è sceso per la prima volta nella sua storia in C (l’anno passato fu ripescato), sia perchè la Ternana esiste da appena tre stagioni.