Il derby di Coppa Betis-Sevilla dichiarato ad alto rischio: zero biglietti agli ospiti

La riduzione della capienza dello stadio del Betis Benito Villamarín al 75% a causa di Covid questa volta impedisce la presenza dei tifosi del Siviglia

Per contrastare la diffusione dei contagi in questa nuova ondata di Covid-19, il Governo ha disposto alla fine dello scorso dicembre che gli stadi di Prima e Seconda Divisione abbiano una capienza massima consentita del 75% per tutto il mese di gennaio. Un taglio che impedisce al Betis di riservare la solita quota alla società ospite, che nella partita di due mesi fa era di 600 biglietti. L'assenza dei tifosi del Siviglia allo stadio Benito Villamarín non impedirà che il dispositivo di sicurezza sia il solito dei derby cittadini Agenti della Polizia Nazionale e il resto della Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, e vigilanza privata, costituiranno anche sabato il consueto dispositivo di sicurezza per il duello sivigliano.