Il derby di Cracovia e di tutta la Malopolska: tanta rivalità ma occhio alla classifica…

Oggi alle 20.00 il Wisla Cracovia ospita il KS Cracovia, e in tutte le zone della città e della regione non si penserà ad altro...

Wisla 12esimo in classifica in Polonia con 28 punti e Cracovia 13esimo con un punto in meno. Ma quando, come stasera, arriva il derby, in città salta tutto e si pensa solo alla rivalità, anche se la zona retrocessione è un pericolo incombente per entrambe. Cracovia e Wisła sono i due club più popolari non solo a Cracovia, ma anche in tutta la Małopolska, che è la piccola Polonia una delle regioni storiche del Paese proprio attorno a Cracovia.

La fan map è divisa principalmente in sostenitori di "Belts" (KS Cracovia) e "White Star" (Wisla), ricordiamo che gli ultras, gli Sharks, del Wisla Cracovia, sono stati più volte ospiti dei tifosi laziali all'Olimpico. Ci sono quartieri e città di Cracovia che da anni simpatizzano per uno dei club, e ci sono anche quelli in cui le preferenze sono cambiate nel corso degli anni. Naturalmente, non è che il cento per cento delle persone in una data area sostenga sicuramente una squadra. In ogni zona, si troveranno sempre sportivi che hanno simpatie diverse fra loro. Prima dell'imminente derby di Cracovia, tuttavia, balza all'occhio della Gazeta Krakowska che, ad esempio, l'area di Bronowice Nowe è più per il Wisla, mentre l'area di Siemaszki è più per il Cracovia. Qualcuno dice che la recente vittoria in coppa di Polonia abbia fatto crescere un po’ il tifo per i Pasy (KS Cracovia), rispetto alla Vistola (Wisla).