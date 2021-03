Il derby di Romagna partita della vita: al Ravenna la pensano così

Il Cesena settimo in classifica nel girone B di Serie C pronto ad affrontare in trasferta il derby con il Ravenna che ha 22 punti in meno rispetto ai bianconeri...

Redazione DDD

Il Ravenna ha perso a Gubbio e vuole rifarsi. Ma ad attenderlo c'è un match importantissimo, il derby casalingo contro il Cesena. Il viceallenatore giallorosso Fabio Buscaroli ha dichiarato a Teleromagna: "Quella col Cesena sarà la partita della vita, ci teniamo a fare bene ma soprattutto a conquistare un risultato che potrebbe rilanciarci in questa fase del nostro campionato così difficile".

Viste le assenze nel Ravenna, sarà Matteo Boccaccini a indossare la fascia di capitano nel derby di domenica, alle 15, al Benelli, contro il Cesena. Il 28enne centrale bolognese è tornato durante il mercato di riparazione, proveniente dal Prato di serie D, con contratto fino a giugno: "Sapevo di affrontare una situazione così complicata. Ma ero, e sono, anche consapevole che ce la possiamo fare".