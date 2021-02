Il derby dopo l’esonero choc di Camoranesi: il Maribor riprende il Lubiana in testa alla classifica

Il Maribor vince senza Camoranesi. La squadra senza Mauro German in testa alla vigilia del derby nazionale sloveno

Sabato 27 febbraio alle 17.15 si gioca il Classico nazionale sloveno. Il derby eterno del calcio sloveno, noto semplicemente come derby eterno (Večni derbi) o derby sloveno (Slovenski derbi) è il derby calcistico tra il Maribor e l'Olimpija Lubiana. Entrambe le squadre sono ora in testa alla classifica a 43 punti. E la cosa fa particolarmente notizia per il Maribor che, a soli due punti dalla vetta, ha esonerato il proprio tecnico, Mauro German Camoranesi.

Ma la prima partita senza Camoranesi, il Maribor l'ha vinta 4-0 sul campo del Tabor Sezana, con nella foto il nuovo tecnico Sasa Gajser. Nel frattempo, l'Olimpija Lubiana ha pareggiato 0-0 con il Domzale ed è stata raggiunta in vetta dai rivali. Sabato derby fra le due grandi rivali del calcio sloveno. Le due squadre rappresentano le due città più grandi della Slovenia, ovvero la capitale, Lubiana, e la seconda città per grandezza, Maribor; inoltre entrambe le squadre hanno il maggior numero di tifosi in tutta la nazione slovena. Tradizionalmente Lubiana rappresenta la parte occidentale dello stato, più florida, mentre Maribor è il centro della parte orientale della Slovenia, quella più arretrata. Inoltre, Lubiana è sempre stata il centro culturale, economico e politico dello stato e l'Olimpija e i suoi sostenitori vengono considerati come rappresentanti dei ceti più abbienti. Maribor, dall'altra parte, era una delle città più industrializzate della Jugoslavia, per cui la maggioranza della tifoseria proveniva dalle classi lavoratrici, il che significa che alla rivalità si aggiungeva una tensione politica, oltre che sociale e culturale.