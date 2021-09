Il derby Nizza-Marsiglia si rigioca: il 27 ottobre, campo neutro e porte chiuse

Il derby Nizza-Marsiglia di Ligue 1, sconvolto da incidenti e invasione di campo, è stato riprogrammato.

Ricordiamo che al Nizza sono stati inflitti due punti di penalizzazione, di cui uno sospeso, a seguito degli incidenti. La partita è stata abbandonata a 15 minuti dalla fine dopo che i tifosi di casa hanno lanciato proiettili e hanno invaso il campo. La gara verrà giocata in un campo neutro e senza tifosi. La Lega ha detto che una sede per la partita deve ancora essere trovata. Durante la partita, il giocatore del Marsiglia Dimitri Payet è stato colpito da una bottiglia ed è caduto a terra. Si è rialzato e l'ha lanciato ai tifosi di casa, spingendo un numero significativo di tifosi del Nizza a precipitarsi in campo. Sono stati scambiati colpi tra giocatori e membri dello staff mentre i funzionari della sicurezza e la polizia antisommossa hanno lottato a fondo per riprendere il controllo. La partita è stata sospesa per quasi 90 minuti, con il Marsiglia che poi si è rifiutato di tornare in campo per finire la partita. Il Nizza era in vantaggio per 1-0.