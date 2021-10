Il doppio derby Catania-Palermo: a dicembre alle 14.30, ma prima tocca ai giovani…

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare dalla 12' giornata girone di andata alla 1' giornata girone di ritorno del campionato di Serie C.

E' ufficiale: il derby di Serie C fra Catania e Palermo si giocherà domenica 12 dicembre alle 14.30, poco dopo l'ora di pranzo dunque tutti allo stadio Massimino.

La notizia arriva proprio nel giorno del derby Primavera fra i due club, con i rosa impegnati in casa del Catania. Il derby arriva alla terza giornata, con entrambe le squadre a punteggio pieno: il Palermo ha battuto il Foggia 1-4 e il Potenza 5-0; il Catania ha invece battuto la Virtus Francavilla per 2-0 e il Bari per 1-2.