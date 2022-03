Il giorno dei derby: Sporting-Oviedo e Huesca-Zaragoza hanno già una data

Confermati gli orari della 36esima giornata della Segunda Division spagnola. Un weekend, quello dal 15 al 18 aprile, che vedrà in campo le grandi partite Sporting Gijon-Oviedo e Huesca-Zaragoza, due derby in grande stile.

La Liga ha annunciato giorni e orari di gara per la trentaseiesima giornata di Seconda Divisione, che inizierà venerdì 15 aprile alle 18:30 con il duello tra Eibar e Las Palmas. Inoltre, questo turno del campionato si concluderà il lunedì successivo alle 19:00 con lo scontro Girona-Real Sociedad B, gara chiave per la promozione e per la salvezza. Sarà il giorno dei grandi derby di Segunda. Lo Sporting Gijon ospiterà il Real Oviedo quel sabato a El Molinón (20:30), in un derby delle Asturie che potrebbe essere importante per entrambe le squadre.