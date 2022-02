Il Losanna si regala un Casanova per il derby: nuovo tecnico contro il Servette

Il 60enne francese era senza squadra dal 2019. In carriera ha allenato soltanto due club: il Tolosa e il Lens

Alain Casanova (60 anni) è il nuovo tecnico del Losanna, al posto di Ilija Boranovic, esonerato in settimana. Casanova era senza squadra dall’ottobre 2019. Il suo esordio sarà il derby del lago Lemano in programma sabato 5 febbraio a Ginevra contro il Servette quinto in classifica a quota 25 punti, ben 13 in più rispetto proprio al Losanna.