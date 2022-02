Il Siviglia apre la vendita dei biglietti per il derby più caldo

È aperto il periodo di acquisto dei biglietti per il derby Sevilla-Betis di domenica prossima (16:15), con prezzi speciali per gli abbonati, che possono anche trasferire la propria tessera se lo desiderano.

I biglietti per il Grande Derbi di domenica prossima alle 16:15 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán sono in vendita da ieri martedì 22 febbraio. Una partita per la quale sarà disponibile il trasferimento degli abbonamenti, che significherà il 50% dell'importo del biglietto, in caso di vendita, per l'abbonato. L'assegnazione può essere effettuata fino a sabato alle 21:00. Il Siviglia ha inoltre annunciato che sta lanciando una promozione per gli abbonati che consentirà a tutti loro di acquistare un biglietto al 50% del suo prezzo, anche fino a sabato o fino ad esaurimento delle disponibilità. I prezzi variano da 80 euro per le curve Nord e Sud, a 180 euro nella Tribuna Centrale Coperta di Preferenza.