La Caravella d’argento centra l’obiettivo: torna il derby di Murcia tra Cartagena e Real

Tutta una Regione mobilitata per il derby "amichevole" in programma fra pochi giorni...

I tifosi dell'FC Cartagena e del Real Murcia torneranno a vibrare con un derby tra le due squadre più diffuse nella Regione di Murcia. Non sarà un duello in cui sono in palio tutti e tre i punti, ma non sarà nemmeno un'amichevole come le altre. Ed è la rivalità tra i due club a far sì che questo tipo di incontro acquisisca un fascino speciale nonostante la distanza di un campionato fra le due squadre: il Cartagena gioca in Seconda Divisione e il Real Murcia in Segunda-B, ovvero la terza serie spagnola.