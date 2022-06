La “Morte Nera” di Star Wars ospiterà il Clasico di luglio fra Real e Barça

Un impianto in grado di reggere la pressione. Barcellona e Real Madrid giocheranno El Clasico fuori dall'Europa solo per la seconda volta nella storia. Per essere più precisi, negli Stati Uniti d'America. È già stato confermato che il prossimo Clasico si terrà a Las Vegas, in uno stadio definito "di livello mondiale", il prossimo 23 luglio. Il colosso che ospiterà questo concorso è la casa dei Las Vegas Raiders della NFL, l'Allegiant Stadium. Lo stadio è stato inaugurato nel 2020 con l'obiettivo di attirare più sport a "Sin City". Ora ospiterà uno degli incontri più importanti del mondo, Barcellona-Real Madrid.