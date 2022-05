Las Palmas, biglietti totalmente sold out per il derby: intanto in 700 a Tenerife…

Semifinali playoff tutte canarie per la promozione nella Liga: mercoledì 1 giugno Las Palmas a Tenerife, sabato il ritorno.

Il cartello "niente biglietti" è stato nuovamente appeso allo stadio Gran Canaria per assistere al derby contro il Tenerife, questo sabato, alle 20:00, e che è stato dichiarato ad alto rischio. Durante il primo giorno di apertura delle biglietterie, tutti i tagliandi che erano stati messi in vendita sono stati venduti, e solo quelli che non hanno ritirato gli abbonati sono rimasti disponibili fino a giovedì. Il Las Palmas ha deciso che gli abbonati non avrebbero pagato il derby delle Canarie, ma che avrebbero dovuto ritirare il biglietto corrispondente entro le 20:00 di mercoledì 1 giugno, sia alle biglietterie dello Stadio Gran Canaria, sia tramite l'Ufficio Virtuale dell'Abbonato.

D'altra parte, partendo cronologicamente dalla gara di andata, i tifosi gialli avranno un totale di 700 biglietti per la prima partita di semifinale mercoledì, alle 20:00, allo stadio Heliodoro Rodríguez López di Tenerife. I biglietti hanno un costo di 35€ e si potrà acquistare fino ad un massimo di due biglietti per abbonato e per persona. Nella nota informativa, il club giallorosso ricorda che i biglietti sono nominativi e non cedibili, pertanto non sono ammessi rimborsi, e il CD Tenerife può esercitare, in questo caso, la revisione degli stessi presso i controlli di accesso all'impianto sportivo. La vendita è esclusiva per gli abbonati. Per la gara di ritorno, l'UD Las Palmas consegnerà lo stesso numero di posti a Tenerife: settecento.