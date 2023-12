L’Egitto e il nuovo anno: il derby del canale di Suez sarà il primo del 2024…

Il primo derby del 2024 sarà egiziano...lunedì 1' gennaio alle 18.00 per la Premier League made in Egitto...

La vittoria più ampia in questo derby è stata di 7–2 per l'Al-Masry nei quarti di finale della Coppa Sultan Hussien del 1934 e anche di 6–1 per l'Al-Masry nei quarti di finale della Coppa d'Egitto del 1944, mentre il margine di vittoria più ampio nelle partite di campionato è stato di 5– 0 a favore dell'Ismaily nella Premier League egiziana 1997-98.