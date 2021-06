Ligue 1 2021-22: il derby del Rodano sarà in diretta su Amazon

Il colosso dell'e-commerce americano ha acquisito i diritti della Ligue 1 fino al 2024 e andrà in onda dalla prossima stagione: ecco le 10 partite top che saranno trasmesse sulla piattaforma.

Secondo il quotidiano Le Parisien, Amazon ha ormai scelto i dieci match più belli che trasmetterà per la stagione 2021-2022. Tra questi troviamo PSG-Lione il 19 settembre (6' giornata), ilderby del Rodano Saint-Étienne-Lione il 3 ottobre (9' giornata), Lione-Marsiglia il 21 novembre (14' giornata), Lione-PSG il 9 gennaio 2022 (20'giornata) e infine Marsiglia-Lione il 1' maggio nell'ambito della 35esima giornata.

Con 5 trasmissioni su 10 partite importanti, l'Olympique Lyonnais si colloca appena dietro il PSG, che rimane la squadra più popolare tra le emittenti con 6 partite trasmesse. Tuttavia, il club del Rodano è al secondo posto con il Marsiglia e potrà contare sulla trasmissione del derby contro il Saint-Étienne per deliziare i suoi tifosi. I dettagli dell'abbonamento Amazon per guardare la Ligue 1 non sono ancora noti ma l'importo dovrebbe essere ben al di sotto del prezzo di Mediapro all'inizio della scorsa stagione.