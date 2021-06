Liverpool, Londra, Manchester: Premier League, le date di tutti i derby 2021-22

La Premier League ha svelato il calendario per il campionato 2021-2022. Si parte il 14 agosto con i campioni in carica del Manchester City che affronteranno il Tottenham di Paulo Fonseca. Da sottolineare anche Manchester United-Leeds.

Il dado della Premier League è tratto. C'è il calendario della stagione 2021-22. Tutte le partite della 1' giornata si giocheranno in contemporanea nel corso del pomeriggio del 14 agosto. Il torneo si chiuderà il 22 maggio 2022 e come da tradizione proporrà il ‘Boxing Day’, ovvero la giornata in programma il 26 dicembre che prevede sfide molto interessanti come Liverpool-Leeds, Manchester City-Leicester e Newcastle-Manchester United. Il giorno di capodanno, il Chelsea ospiterà il Liverpool, mentre l’altro big match di giornata sarà quello che vedrà opposte Arsenal e Manchester City.

I derby del Merseyside, quelli che vedono protagonisti Everton e Liverpool, si giocheranno il 31 novembre ed il 23 aprile, i derby di Manchester sono invece previsti per il 6 novembre ed il 5 marzo, mentre il sentitissimo derby del Nord di Londra, Arsenal-Tottenham, vedrà Gunners e Spurs in campo il 25 settembre ed il 15 gennaio. In particolare, l'Everton ospiterà il Liverpool al Goodison Park alla 14esima giornata martedì 30 novembre 2021, mentre il ritorno sarà ad Anfield in occasione della 34esima giornata, giorno di San Giorgio, 23 aprile 2022. Dopo aver dato vita ad un pareggio senza reti a porte chiuse a Goodison Park il 21 giugno 2020 in quella che è stata la prima partita di "Project Restart" per entrambi i club dopo il lockdown della pandemia, per la prima volta in assoluto, entrambi i derby del Merseyside della scorsa stagione si sono giocati senza tifosi. È un fenomeno che, si spera, non si ripeterà nel prossimo periodo con l'allentamento delle restrizioni e un numero limitato di tifosi che possono già partecipare nuovamente alla fase finale delle partite negli stadi in chiusura della stagione 2020/21.