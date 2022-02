Madrid, Real-Atletico: arriva il derby anche nella Youth League

Ci sarà un duello europeo tra le due squadre giovanili di Madrid

Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Youth League ha portato a un derby tra Real Madrid e Atlético . Entrambe le squadre si incontreranno in un'unica partita. Ripeteranno quindi lo scontro della stagione 2018/19 in cui i giovani blancos vinsero 1-2.

Quindi due derby europei Youth così come ci sono state due finali di Champions League a livello di Prima squadra. Entrambe le squadre arrivano in un buon momento al confronto diretto. I madridisti, dopo essere stati primi nel loro girone, hanno evitato la disputa dei playoff. Un playoff che l'Atlético ha dovuto giocare a Spalato. I rojiblancos hanno prevalso ai rigori contro un Hajduk che aveva trascorso quasi due anni senza sconfitte.

Il duello si giocherà l'1 o il 2 marzo e si svolgerà a Valdebebas in quanto il Real Madrid sarà il club di casa. Sarà il terzo confronto tra le due squadre dopo le due giocate quest'anno nella Division of Youth Honor. Una vittoria a testa in bilancio, con l'Atletico vittorioso sul campo del Real e viceversa.