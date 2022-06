Malmoe, si avvicina il derby della Scania: i tifosi “Non vediamo l’ora”

La partita tra Helsingborg e Malmö è il derby della Scania svedese, è una feroce rivalità. Il derby non ha un nome comune, qualsiasi derby in Scania è solitamente chiamato "Skånederby", oppure "Slaget om Skåne", la battaglia della Scania. La rivalità è nata perché i due sono i club storicamente di maggior successo in Scania e provengono anche dalle due città più popolose dello Scania. I due club hanno anche giocato la maggior parte delle stagioni nella massima svedese e sono anche gli unici club scandinavi (in Scania sono svedesi, ma si sentono indipendenti, un po' svedesi e un po' danesi...) ad aver vinto il campionato di calcio svedese, il Malmö FF con 20 titoli e l'Helsingborg IF con 5 titoli.