Manchester, Milano, Soweto, Siviglia, Mosca: weekend di fuoco e di derby

In fine settimana come questo, ci viene ricordato quanto il calcio significhi per i suoi tifosi, soprattutto quando il nemico è in città.

Redazione DDD

United vs City, sabato 6 novembre alle 13.30: negli ultimi cinque Manchester Derby in tutte le competizioni non hanno mai segnato entrambe le squadre. In gol o i Red Devils o i Citizens, forse la prova dell'enormità dell'occasione. Gli uomini di Ole Gunnar Solskjær hanno prodotto uno spettacolo di alta qualità per battere gli Spurs prima della Champions a Bergamo, una vittoria che potrebbe aver esorcizzato alcuni dei demoni che hanno affrontato dopo lo 0-5 del Liverpool al Theatre of Dreams. La squadra di Pep Guardiola ha i suoi problemi dopo aver perso in casa contro il Crystal Palace in Premier League, due sconfitte su due per i Citizens dopo l'uscita dalla Coppa di Lega ai rigori per mano del West Ham. Tuttavia, la difesa dei Red Devils è particolarmente debole: solo Norwich (28) e Leicester (25) hanno subito più gol tra le squadre di Premier League in tutte le competizioni rispetto ai 23 dello United. Cosa ci riserverà il 186esimo derby di Manchester? Di solito è esplosivo quando il rosso e il blu si scontrano nel nord-ovest dell'Inghilterra e questo sabato non dovrebbe essere assolutamente diverso. Una piccola nota a margine: la squadra in trasferta ha vinto cinque degli ultimi sette incontri tra queste squadre in tutte le competizioni. E in trasferta a Old Trafford ci sarà il City...

Chiefs vs Pirates, sabato 6 novembre alle 14.30: con otto titoli divisi tra loro (quattro a testa) Kaizer Chiefs e Orlando Pirates sono le seconde squadre di maggior successo nella storia del campionato sudafricano. Ma i Glamour Boys hanno chiuso all'ottavo posto la scorsa stagione e i Pirates sono arrivati ​​terzi, ben 17 punti dietro ai campioni Mamelodi Sundowns. Nonostante tutto ciò, il Soweto Derby rimane uno degli appuntamenti più magnetici di ogni stagione calcistica sudafricana. La reputazione può precedere la classifica attuale, ma Amakhosi vs Buccaneers è sempre un'occasione vibrante da non perdere nel sobborgo di Johannesburg.

Milan vs Inter, domenica 7 novembre alle 20.45: puntata numero 188 dell'iconico Derby della Madonnina. Due squadre che non sopportano la vista l'una dell'altra e due gruppi di tifosi che hanno un rapporto ancora più conflittuale. Nessuno degli ultimi sette testa a testa si è concluso con un pareggio, con la squadra in trasferta che ha vinto quattro di quelle battaglie. L'Inter campione in carica si trova a dover recuperare sette punti di svantaggio contro gli arci-rivali del Milan, imbattuti dopo 11 turni, dove hanno vinto 10 partite e tenuto un ritmo spaventoso nella corsa allo scudetto 2021-22. L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martínez, ha ottenuto una doppietta quando i nerazzurri hanno consegnato ai rossoneri una sconfitta per 3-0 a febbraio e avranno bisogno del loro talentuoso argentino per tornare a imporsi anche questa domenica.

Betis vs Siviglia, domenica 7 novembre alle 21.00: El Gran Derbi è una delle rivalità cittadine più tradizionali della massima serie spagnola. Entrambe le squadre stanno legittimamente tenendo il passo nelle prime fasi di una corsa al titolo della Liga, e un risultato positivo in questa partita significherebbe molto più di soli tre punti. È improbabile che Joaquín, 40 anni, capitano del Betis giochi dall'inizio, ma la sua esperienza dalla panchina potrebbe rivelarsi preziosa in un'occasione di questa portata. Nell'angolo rosso, il campo di allenamento del Siviglia, l'Estadio Jesús Navas, prende il nome dal loro leggendario skipper. L'Andalusia si ferma quando i Verdiblancos del Betis e i Nervionenses del Siviglia si scontrano.

Cosenza vs Reggina, venerdì 5 novembre alle 20.30: Il derby tra Cosenza e la Reggina sarà anche il primo confronto tra due dei migliori attaccanti della B, il rossoblu Gabriele Gori e l’amaranto Andrey Galabinov. Gori ha messo a segno 5 reti, che hanno contribuito a portare al Cosenza ben 10 punti. Sei invece le reti realizzate dal bulgaro Galabinov. Quando ha segnato lui la Reggina è sempre andata a punti, con ben quattro vittorie e due pareggi.

Gli altri derby: sabato 6 novembre alle 16.30 in Bulgaria Slavia Sofia-Levski Sofia - domenica 7 novembre alle 17.00 Spartak Mosca-Lokomotiv Mosca.