Maratona derby della Ruhr: almeno fra i giovani grandi sfide fra Schalke e Borussia…

A maggio si svolgono tre derby giovanili tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Due semifinali e una finale...

Quest'anno è mancato il derby della Ruhr in Bundesliga. Ma un bel Revierderby giovanile è alle porte: lo Schalke 04 è arrivato alle semifinali del campionato tedesco Under 19 e affronterà il Borussia Dortmund. Come accadrà anche nella finale di Coppa di Vestfalia, sempre fra i blues e i gialloneri.