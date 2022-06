Meno di un mese al derby di Stoccolma: caccia al biglietto e possibile record di paganti

Mancano 24 giorni alla sfida sul campo del Djurgården e i padroni di casa sono in procinto di battere il record di pubblico. A un mese dal derby contro l'Hammarby, le vendite dei biglietti sono già in corso. Il 3 luglio ci sarà una partita che significherà tanto per entrambi i club di Stoccolma. Durante la primavera, ci sono già stati altri derby, ad esempio fra AIK e Hammarby con 41.407 spettatori alla Friends Arena e 28.756 spettatori alla Tele2 Arena tra Hammarby e AIK. Per il prossimo derby del 3 luglio, il Djurgården ha annunciato che sono già stati venduti più di 20.000 biglietti in pochi giorni. In altre parole, sembra il più grande pubblico per le partite del Djurgården in stagione, visto che il picco era stato di 16.969 spettatori.