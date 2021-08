Niente da fare, Messina e il suo stadio non ce la fanno: a Vibo il derby col Palermo

Ahi, caro derby siciliano: cambio d'orario e cambio di regione...

Questione di impianto luci e di corsa contro il tempo: lo stadio Franco Scoglio non ce la fa, non è pronto. Per questo cambia l'orario del derby di Serie C tra Acr Messina e Palermo, in programma sabato 4 settembre. La gara, che si svolgerà allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia a causa dell'inagibilità del Franco Scoglio, non si svolgerà alle 20.30: il calcio d'inizio è stato infatti anticipato alle 17.30.