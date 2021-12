Il Tenerife vende già i biglietti per il primo derby del 2022: rischio capienza ridotta…

Il derby canario sarà il segnale d'apertura dell'anno del Centenario del Tenerife.

Il Tenerife ha comunicato che da lunedì prossimo, 20 dicembre, saranno in vendita i biglietti per il derby delle Canarie contro il Las Palmas del 2 gennaio 2022 per gli abbonati. Dal 27 dicembre invece vendita libera al grande pubblico, con ciascun tifoso che potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. I prezzi partiranno da 30 euro per le tribune Popular e arriveranno fino ai 65 per la Tribuna centrale. In attesa di notizie sulla capienza, che rischia di essere ridotta entro l'inizio del 2022 per i casi Covid in aumento.