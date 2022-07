Olanda-Belgio, derby dei Paesi Bassi: tutto esaurito alla Johan Cruyff ArenA

La partita sarà molto probabilmente decisiva nella lotta per il primo posto nel Gruppo 4. Dopo quattro turni, i Red Devils belgi sono al 2ì posto con 7 punti, 3 punti dietro l'Olanda che ha vinto 1-4 in Belgio lo scorso 3 giugno. Solo la vincitrice del girone si qualificherà alle Final Four, che si giocheranno a giugno del prossimo anno.

Pochi giorni prima del viaggio nella capitale olandese, i Red Devils ospiteranno il Galles, mentre l'Olanda si recherà in Polonia. Queste sono le ultime partite prima dell'inizio dei preparativi per i Mondiali di novembre. Il Belgio giocherà poi un'altra amichevole, probabilmente in Kuwait o in Bahrain, da dove si recherà in Qatar. Il Belgio inizierà la sua Coppa del Mondo contro il Canada mercoledì 23 novembre. Seguiranno le gare contro il Marocco (27 novembre) e i vicecampioni del mondo croati (1 dicembre).