PAOK-Aris: un arbitro greco per il derby di Salonicco al vertice del campionato

Su invito di Mark Clattenburg, responsabile degli arbitri della Federcalcio greca, sarà il 40enne polacco Szymon Marciniak ad arbitrare domenica il derby tra PAOK e Aris Salonicco

Su invito di Mark Clattenburg, capo degli arbitri della federazione calcistica greca, Szymon Marciniak ospiterà domenica 7 marzo alle 18.30 l'atteso derby di Salonicco della 25esima giornata del campionato greco fra PAOK terzo in classifica con 46 punti e Aris secondo a quota 47. I derby greci sono molto caldi e pieni di colpi bassi, per cui Clattenburg ci prova con un arbitro straniero, esterno alle dinamiche calienti del calcio ellenico. Marciniak avrà come assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR ci sarà invece Paweł Gil.