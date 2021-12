Perugia, c’è il derby con la Ternana: i mini-abbonamenti vanno a ruba

Venduti molti pacchetti speciali per le tre prossime gare in casa, l’iniziativa si è conclusa ieri alle 17,30

I dati positivi sono riportati dai quotidiani locali, Il Messaggero, La Nazione e Il Corriere dell’Umbria e da Calciogrifo.it. Alla sera di mercoledì erano stati venduti 600 miniabbonamenti per la curva Nord e 200 negli altri settori. La maggioranza delle richieste sono dunque per la curva e per il derby in particolare il rischio è che restino pochissimi posti. Alle 17,30 di ieri l’iniziativa si è conclusa, dopo che sono state messe in vendita le eventuali rimanenze degli altri settori.