Primavera, Torino e Milano: per i due derby appuntamento e gennaio 2022

Che 2022: l'8 gennaio Torino-Juventus e 15 gennaio Milan-Inter

Nel campionato Primavera, il derby della Mole fra Torino e Juventus è in programma alla 15esima giornata, l’andata l’8 gennaio in casa dei granata mentre il ritorno in casa dei bianconeri si disputerà il 30 aprile. Il Toro Primavera proverà a rilanciarsi dopo una stagione molto deludente dove i granata fino al rush finale hanno rischiato di retrocedere in Primavera 2.