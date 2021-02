Le due pugliesi in crisi, il Foggia a Bari per il derby: “Sappiamo quanto ci tengono i tifosi”

Serie C, il derby tra Bari e Foggia si disputerà sabato prossimo e vedrà contrapporsi due squadre che non stanno brillando nelle ultime uscite

Il Bari ha conquistato cinque punti nelle ultime cinque gare: quattro i punti con Carrera in panchina al posto di Auteri. Se Sparta piange... il Foggia infatti va anche peggio con zero gol segnati e ben otto subiti nelle ultime 3 partite tutte perse. Per i rossoneri è un deja vu: anche all'andata erano messi nello stesso modo, ma con una prova d’orgoglio, la squadra di Marchionni riuscì a sovvertire il pronostico e a imporre la prima delusione stagionale al Bari.