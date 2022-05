Quarto derby eterno in finale di Coppa: tutta Belgrado attende il sorteggio…

Secondo informazioni non ufficiali, il sorteggio si svolgerà martedì o mercoledì

I calciatori della Stella Rossa e del Partizan si incontreranno nella finale della Coppa di Serbia, come già la scorsa stagione (0-0 e 4-3 ai rigori a favore della Stella Rossa), e il sorteggio determinerà i padroni di casa. I bianconeri del Partizan sono in finale per la settima volta consecutiva, mentre i detentori della Stella Rossa hanno appunto vinto il trofeo la scorsa stagione.

In vista della finale, in programma per il 26 maggio, gli organizzatori dovranno determinare il sorteggio, per appurare chi sarà la squadra di casa e quella ospite, un anno fa la finale era Stella Rossa-Partizan, e poi inoltrare la comunicazione ufficiale alla Federcalcio serba.