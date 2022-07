Real-Barça, il Clasico di Las Vegas: in campo alle 4 del mattino in Spagna

I giorni passano e il Clásico tra Barcellona e Real Madrid, in pre-stagione, si avvicina. I biglietti per la partita che si terrà a Las Vegas sono già esauriti. L'ora esatta del duello doveva ancora essere confermata. Infine sarà sabato 23 luglio alle 19:00 ora locale, cioè alle quattro del mattino, tra sabato e domenica in Spagna.

Questa sarà la seconda gara di precampionato per la squadra azulgrana, mentre sarà la prima per i blancos. Un test importante per stabilire il livello a cui possono arrivare le due squadre. I 67.000 biglietti messi in vendita, per riempire l'Allegiant Stadium di Las Vegas, sono già stati venduti. Il più economico ha un costo di 200 euro.