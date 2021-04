Sabato Primavera e domenica Under 17: i derby di Roma non finiscono mai

Per la prima volta il derby romano Under 17, ma il piatto forte il giorno prima a livello Primavera...

Domenica alle 11.00 l’Agostino Di Bartolomei di Trigoria ospiterà il primo storico derby tra i 2004 di Roma e Lazio. I biancocelesti si presentano al grande appuntamento forti dei sei punti conquistati nelle prime due giornate, contro Fiorentina e Pisa. Dal canto loro, quello dei 2004 è probabilmente il gruppo romanista più forte visto a Trigoria da diversi anni a questa parte e, in fondo, lo Scudetto conquistato ormai due anni fa ne è una riprova. Non resta dunque che attendere domenica 25 aprile per sapere chi conquisterà lo storico derby di Under 17.

Il giorno prima allo stadio Tre Fontane, vuoto ma un derby senza pubblico fa sempre un effetto particolare anche a livello giovanile, sabato 24 aprile Roma e Lazio Primavera si affronteranno con i biancocelesti in lotta per la salvezza e la Roma che punta a tornare in vetta il più rapidamente possibile: la Sampdoria è ancora avanti due lunghezze, mentre la Lazio è terzultima nel campionato di Primavera 1 a quota 15 punti. Sabato non ci sarà Providence, l’ex Paris Saint-Germain sta recuperando dall’intervento alla caviglia sinistra. Per il resto la squadra giallorossa è praticamente al completo.