Serie C, un 12 dicembre di fuoco: in campo i derby Bari-Taranto e Catania-Palermo

I derby siciliani e i derby pugliesi fanno gli straordinari

Resi noti i calendari, i tifosi vanno subito alla ricerca dei derby con le date da cerchiare in rosso. Questo il programma completo dei derby siciliani nel campionato 2021/22 di Serie C, girone C: 2' giornata, 5 Settembre 2021, Acr Messina-Palermo - 18' giornata, 12 dicembre, Catania-Palermo - 19' giornata, 19 dicembre, Acr Messina-Catania-Palermo - 21' giornata, 9 gennaio 2022, Palermo-Acr Messina - 37' giornata, 15 aprile, Palermo-Catania - 38' giornata, 24 aprile, Catania-Acr Messina.

Ben 10 derby pugliesi tra andata e ritorno nel girone C di Serie C. Alla decima giornata ci sarà il derby fra Taranto e Fidelis Andria, sette giorni dopo i rossoblu saranno ospiti del Foggia. Dopo 28 anni torna il derby con il Bari, per il Taranto: si giocherà il 12 dicembre in casa dei biancorossi. Proprio la stagione del Bari avrà il via sabato 21 agosto con l'impegno di Coppa Italia (gara unica, orario da definire) contro la Fidelis Andria nel primo turno eliminatorio della competizione. In caso di passaggio del turno i biancorossi affronteranno il 15 settembre, sempre al San Nicola, la vincente della sfida tra Virtus Francavilla e Taranto.