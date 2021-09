Settimana europea per Partizan e Stella Rossa: poi il derby domenica alle 18.00

Partizan e Stella Rossa vanno forte, ma prima del derby di domenica avranno incontri importanti nelle coppe europee

La partita che tutta la Serbia vuole vedere ha finalmente una data ufficiale. Vale a dire, il derby di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa si svolgerà domenica 19 settembre alle 18, ha annunciato la Super League. Così, per la prima volta in questa stagione, e per il 165esimo eterno derby tra Partizan e Zvezda, si giocherà il nono turno della Super League serba allo stadio di Humska.

Dopo la sosta per la nazionale, la Stella Rossa ha battuto 3-0 il Proleter nell'ottavo turno in occasione della celebrazione del 58° anniversario dello stadio "Rajko Mitic", mentre il Partizan ha vinto 3-1 sul campo del Radnicki a Kragujevac. Tuttavia, prima del 165esimo derby eterno, lo Zvezda accoglierà ancora una volta i portoghesi del Braga davanti ai propri tifosi in Europa League, mentre la trasferta bianconera di Cipro contro l'Anorthosis riguarda la Conference League. I bianconeri sono attualmente la prima squadra in classifica con 18 punti, mentre lo Zvezda ha due punti in meno.