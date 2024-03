Siviglia esulta: dopo 10 anni il derby sarà in prima serata e in chiaro in tv

C'è già il programma per il derby di Siviglia. Sarà il primo derby con Quique Sánchez Flores sulla panchina del Siviglia. L'andata, giocata al Ramón Sánchez Pizjuán, si è disputata a novembre e si è conclusa con un pareggio per 1–1.

La Lega ha ufficializzato il calendario delle partite corrispondenti alla 33esima giornata di Liga, turno di campionato in cui Siviglia e Betis si affrontano allo stadio Benito Villamarín, in casa del Betis.

La partita si svolgerà domenica 28 aprile 2024 alle 21:00. La partita è la nona in programma in quella giornata di calendario e, sorprendentemente, sarà in chiaro in tv. La partita sarà trasmessa su Gol TV a partire dalle ore 20:50.