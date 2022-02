Siviglia, stop ai veleni di Coppa: il 27 nuovo derby, tre giorni dopo l’Europa League

Sarà derby subito dopo che le due squadre sivigliane avranno disputato il ritorno del turno di Europa League, a Zagabria contro la Dinamo il Siviglia e in casa contro lo Zenit il Betis

La partita al Ramón Sánchez-Pizjuán è stata fissata per domenica 27 febbraio alle 16:15. L'incontro arriverà subito dopo l'esito degli spareggi di Europa League, equivalenti ai vecchi sedicesimi di finale, con entrambe le squadre di Siviglia coinvolte. Il Siviglia dovrà affrontare una lunga trasferta in Croazia, per affrontare la Dinamo Zagabria nella capitale croata, giovedì 24 alle 18:45. Il Betis gioca più tardi e avrà meno ore di riposo, ma gioca in casa contro lo Zenit San Pietroburgo alle 21:00.

Sarà il primo derby con il pubblico a Nervión nell'era di Julen Lopetegui, che ha vinto i due precedenti a porte chiuse al Ramón Sánchez-Pizjuán (2-0 nella prima partita dopo il confino e 1-0 nell'ultima marzo). Sarà anche la prima partita ad alto tasso di rivalità con il pubblico nello stadio rivale per Manuel Pellegrini, allenatore del Betis. Per quella data, resterà in vigore la restrizione del 75% della capienza attualmente in vigore. L'ultimo derby con i tifosi in tribuna al Sánchez-Pizjuán è stato il 13 aprile 2019, con una vittoria locale per 3-2, con Joaquín Caparrós e Quique Setién in panchina.