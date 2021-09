Solo per il Clasico: Barça-Real, giorno e ora ufficiali con il pubblico e con un mese di anticipo

Ufficiale: il primo Clasico della stagione si giocherà il 24 ottobre alle 16.15. La partita si giocherà al Camp Nou e sarà il primo Clasico con i tifosi dall'inizio della pandemia.

Confermata la data e l'ora del primo Clasico della stagione. Il 24 ottobre, nella decima giornata, il Real Madrid si reca in Catalogna per affrontare il Barcellona nella Liga, con il calcio d'inizio previsto alle 16.15. La partita si svolgerà al Camp Nou. Il presidente della Liga, Javier Tebas ha annunciato su "Vamos" la data e l'ora del primo Clasico 2021-22: "Sperimenteremo la passione di un altro Clasico del nostro campionato", ha affermato. Al momento non sono stati ancora confermati gli altri orari della 10' giornata, ma Tebas ha voluto fare un annuncio speciale per una partita speciale.

Barcellona e Madrid hanno avuto un inizio diverso della nuova stagione. I primi sono in crisi: noni nella Liga e tensione tra il presidente Joan Laporta e l'allenatore Ronald Koeman in guerra aperta. Il Real Madrid invece sta andando bene: in testa alla classifica con annessa vittoria nella prima partita di Champions League in casa dell'Inter. Nessuno dei due club ha vinto la Liga la scorsa stagione. Il Real è arrivato secondo dietro l'Atletico Madrid, a due punti per l'esattezza, mentre il Barcellona è arrivato terzo a cinque punti dal Real. Il Barcellona ha perso 3-1 contro il Real Madrid al Camp Nou la scorsa stagione e ha perso 2-1 al Santiago Bernabeu.