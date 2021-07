Soweto, dall’apartheid ai derby: ecco le date delle 6 sfide della township

Sono state rivelate le date di tutti e sei i derby di Soweto che si terranno nella stagione 2021/22 della Premiership sudafricana

Dopo aver fatto un ritorno a casa nella massima serie sudafricana la scorsa stagione, lo Swallows FC ha reintrodotto una dinamica avvincente nella Premiership sudafricana e ha portato con sé l'aumento dei Soweto Derby. Oltre al tradizionale scontro fra Orlando Pirates e Kaizer Chiefs, ci sono anche gli altri derby con lo Swallows. Soweto è un'area urbana della città di Johannesburg, in Sudafrica. È la più grande township (baraccopoli) del Sudafrica e ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della lotta all'apartheid. Il nome "Soweto" è una contrazione di "South Western Townships" ("township sudoccidentali").

Queste le date dei 6 derby di Soweto: sabato, 11 settembre 2021 Orlando Pirates-Swallows; sabato 6 novembre 2021 Kaizer Chiefs-Orlando Pirates; domenica 28 novembre 2021 Swallows-Kaizer Chiefs; sabato 5 marzo 2022 Orlando Pirates-Kaizer Chiefs; domenica 20 marzo 2022 Swallows-Orlando Pirates; sabato 21 maggio 2022 Kaizer Chiefs-Swallows. Pirates e Swallows cercheranno la supremazia quando si sfideranno nel primo Soweto Derby della nuova stagione l'11 settembre all'Orlando Stadium. Entrambe le partite della scorsa stagione si sono concluse in un pareggio per 1-1. Dal canto loro, i Kazier Chiefs ospiteranno gli Swallows nell'ultimo derby di campionato della stagione il 21 maggio, dove le due squadre cercheranno di concludere la stagione in bellezza.