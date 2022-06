Supercoppa a gennaio e derby di campionato in avvicinamento: allerta Milan-Inter…

Campionato, Supercoppa in Arabia e...

Se ne parlerà più in concreto da settembre, ma la sensazione è che il derby milanese di Supercoppa di Lega possa giocarsi probabilmente mercoledì 18 gennaio 2023. E come sede del Milan-Inter di Supercoppa tra Riyad e Jeddah la scelta cadrà sulla capitale Riyad. C'è anche l'opzione della settimana precedente visto che dal 10 al 12 e dal 17 al 19 sono in programma gli ottavi di Coppa Italia.