Supercoppa turca, quando si recupera il derby rinviato a Riad? Primi di febbraio o aprile…

Il Galatasaray, campione della stagione 2022-2023 della Super League, e il Fenerbahçe, vincitore della Coppa di Turchia, si dovevano affrontare venerdì sera 29 dicembre nella finale di Supercoppa turca. Le decisioni prese dalle autorità saudite prima della partita, prevista per le 20.45 allo stadio Al-Awwal Park (King Saud University) di Riad, capitale dell'Arabia Saudita, hanno portato al rinvio della sfida. Fenerbahçe e Galatasaray volevano indossare le magliette di Atatürk nel pre-partita, ma l'amministrazione saudita non lo consentiva

Secondo le notizie di Fanatik, con il primo mese del nuovo anno le squadre entreranno in un ritmo di partite intenso. In questo processo sembra esserci un intervallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio per la finale della Supercoppa. Oltre alle partite della Coppa di Turchia, nei mesi di febbraio e marzo verranno aggiunte al calendario anche le coppe europee. Anche il mese di marzo è pieno e nell'ultima settimana c'è una pausa per le partite dellle Nazionali.