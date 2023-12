Rinuncia al derby, solidarietà fra tifosi Galatasaray e Fenerbahce: malore per il presidente federale

Questo altro post testimonia un altro particolare: Mustafa Kemal Atatürk, primo Presidente della Repubblica turca, è la linea rossa da non oltrepassare mai secondo i tifosi turchi, superiore anche alla rivalità fra le tifoserie di Fenerbahce e Galatasaray che infatti si sono trovate d'accordo e dolidali nella vicenda, compattate dalla scelta di non giocare e di lasciare l'Arabia.

Contrari invece i sauditi che, in un comunicato, accusano Galatasaray e Fenerbahçe di aver violato le regole avendo presentato “slogan non sportivi” nel materiale da portare in campo. Inizialmente, i due club di Istanbul non volevano nemmeno giocare la finale di Supercoppa in Arabia Saudita, Poi hanno prevalso le ragioni economiche, ma anche dopo aver pagato biglietti aerei triplicati di valore, i tifosi delle due squadre hanno accettato di buon grado di tornare a casa senza giocare il derby in finale.