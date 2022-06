Ufficiale, Real Madrid-Barcellona a Las Vegas a luglio: il Clasico numero 3 fuori dalla Spagna

Il Real Madrid prenderà parte al Soccer Champions Tour, con tre partite negli Stati Uniti: Barcellona (a Las Vegas), Club América (San Francisco) e Juventus (Los Angeles).

Redazione DDD

Ora è ufficiale: la stagione 2022-23 prenderà il via con un Clásico amichevole a Las Vegas. Il Real Madrid ha confermato che prenderà parte al Soccer Champions Tour durante la pre-season, un torneo che comporterà un mini-tour degli Stati Uniti con tre partite in programma in tre diverse città.

CASINO', FOOTBALL E CLASICO

La prima partita del tour, e la più attesa, sarà il Clásico, che si svolgerà sabato 23 luglio all'Allegiant Stadium, sede dei Las Vegas Raiders di football americano, con una capienza di 65mila spettatori.

Sarà solo il terzo incontro tra Real Madrid e Barcellona che si terrà fuori dalla Spagna. Il primo ha avuto luogo nel maggio 1982 in Venezuela nell'ambito della Copa Presidente de la República. Il Real Madrid ha vinto con il minimo scarto, grazie a un gol nel primo tempo di Vicente del Bosque. Il Real Madrid ha concluso il torneo al terzo posto con l'Inter che ha battuto il Porto ai rigori alzando il trofeo. È stata una partita improvvisata per il terzo posto, organizzata rapidamente dopo che entrambe le squadre spagnole erano state eliminate nel turno precedente e si è giocata davanti a un Estadio Farid Richa quasi vuoto con circa 700 spettatori sugli spalti. Il secondo e più recente incontro è stato nel 2017, a Miami. Il Barcellona ha vinto quella partita, soprannominata il Clásico Miami, per la International Champions Cup: 2-3 il punteggio finale. Messi, Rakitic, Kovacic e Asensio sono andati a segno allo stadio Hard Rock con Gerard Piqué che ha segnato il gol della vittoria.

La squadra di Carlo Ancelotti affronterà tre giorni dopo la squadra messicana del Club América all'Oracle Park di San Francisco martedì 26 luglio. Il mini tour americano si concluderà il 30 luglio quando i campioni d'Europa affronteranno la Juventus al Rose Bowl di Los Angeles sabato 30 luglio. Tre partite che saranno un utile riscaldamento per il Real Madrid che giocherà la prima partita ufficiale della nuova stagione 11 giorni dopo, disputando la Supercoppa Europea con l'Eintracht Frankfurt a Helsinki il 10 agosto. Il Barcellona ha aggiunto dal canto suo una data extra al suo itinerario estivo venerdì. Il 26 luglio, tre giorni dopo il Clásico, affronterà la Juventus al Cotton Bowl Stadium di Dallas. Le altre partite confermate della pre-stagione negli Stati Uniti del Barça includono le amichevoli contro l'Inter Miami allo stadio DRV PNK di Miami il 19 luglio e i New York Red Bulls il 30 luglio alla Red Bull Arena, nel New Jersey.