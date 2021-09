Un campionato ricco di incroci: le sfide più importanti del girone di andata

Basta dare un’occhiata alle quote delle partite di Serie A per comprendere subito che quest’anno il campionato offrirà tantissimi scontri interessanti e imprevedibili. Già nelle prime giornate di campionato si stanno delineando i top...

Redazione DDD

Basta dare un'occhiata alle quote delle partite di Serie A per comprendere subito che quest'anno il campionato offrirà tantissimi scontri interessanti e imprevedibili. Già nelle prime giornate di campionato si stanno delineando i top e i flop ma non tutto è stato già scritto, ecco quali saranno le sfide più importanti del girone di andata del campionato di Serie A.

Atalanta-Milan alla settima giornata: Il 3 ottobre a Bergamo questa sfida riserverà non solo tante sorprese ma sicuramente una grande carica di gol. I reparti offensivi scaldano i motori per riuscire ad agguantare i 3 punti.

Lazio-Inter nella giornata 8: il 16 ottobre allo Stadio Olimpico il Sarrismo dovrà essere ben delineato e non inesistente come nelle prime gare di campionato, Inzaghi incontrerà la sua ex squadra e darà tutto per portare a casa i 3 punti, una partita impossibile da pronosticare, aperta a tutti i risultati possibili e improbabili. Juventus-Roma sempre all'ottava giornata: il grande Mou ritorna allo Stadium e lo fa con una Roma attrezzata che sta conducendo una prima parte di campionato alla grande, ma il vecchio Allegri non rimarrà a guardare, sfida sensazionale da guardare tutta d'un fiato.

Roma-Napoli e Inter-Juventus alla nona giornata di Serie A: sarà fondamentale per le prime 4 posizioni, non solo Roma-Napoli ma anche il derby d'Italia Inter-Juventus. Sarebbe curioso sapere a priori in quali condizioni arriveranno le 4 squadre, visti anche gli impegni internazionali nelle coppe: due sfide da non perdere assolutamente. Lazio-Fiorentina alla decima giornata: quella che all'apparenza potrebbe sembrare una sfida non da top club in realtà potrebbe interessare due squadre che il 27 ottobre si troveranno in piena lotta nelle zone alte della classifica. Sfida densa e carica di gol dove nulla è scontato. Atalanta-Lazio e Roma-Milan: l'undicesima giornata di serie A offre due spettacoli pirotecnici, il primo è Atalanta-Lazio e qui sono previsti non meno di 5 gol. Il secondo match importante della giornata è Roma-Milan: l'Olimpico già s'infiamma.

Giornata 12 il derby di Milano: il 7 novembre tifosi e appassionati avranno gli occhi puntati sul derby delle Madonnina: Milan – Inter è una sfida che offre sempre spettacolo e tantissime soprese. Da non sottovalutare è Juventus-Fiorentina che ogni anno regala emozioni. Lazio-Juventus e Inter-Napoli: il 20 novembre Sarri incontra una sua ex: una squadra "inallenabile" ai tempi di Ronaldo ma CR7 è partito e Max Allegri ha fame di vittoria: partita pirotecnica da non perdere. Anche Inter – Napoli del 21 novembre promette bene.

Giornata 14 di Serie A con Juventus-Atalanta e Napoli-Lazio: doppia sfida interessante per un posto in Champions e nel migliore dei casi sfida al vertice, due partite impronosticabili e dense di passione. Sarri tornerà al Diego Armando Maradona per dare lezioni di Calcio, Spalletti si prepara allo scontro. La sedicesima giornata con Roma-Inter: la novità è che Dzeko torna allo Stadio Olimpico da antagonista, mentre per Correa e Inzaghi cambia ben poco. Ad aspettarli l'imprevedibile Mou che ha fatto bene nelle prime partite di campionato.