Vi vogliamo allo stadio per il derby: l’Oviedo abbassa i prezzi per la sfida con il Gijon

C'è il derby, molto sentito, e l'Oviedo si muove con largo anticipo per la sfida di Segunda Division

Il Real Oviedo ha deciso di incentivare l'affluenza nel proprio stadio, il Carlos Tartiere, con la pubblicazione dei prezzi dei biglietti dei compagni per il derby delle Asturie di sabato 9 ottobre contro lo Sporting Gijon (ore 21). Ogni iscritto, ad eccezione dei possessori di baby pass, può ritirare un massimo di due posti per la partita ad un prezzo speciale di 20 euro cadauno. L'unica area per la quale questo tipo di ingresso non sarà abilitato è quella del Fondo Nord, dove il tasso di occupazione è già elevato. Chi desidera ritirare questi biglietti può richiederli al portale abbonati tra sabato e domenica, oppure di persona, presso la biglietteria del Tartiere, dal lunedì al mercoledì. Se dopo questo periodo ci saranno ancora posti disponibili, si aprirà un nuovo periodo di disponibilità per giovedì 7 e venerdì 8 in cui sarà possibile vendere un biglietto singolo a ogni tifoso.