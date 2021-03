Vienna, uno dei derby più antichi d’Europa: sfida numero 332 con il Rapid favorito…

Il Rapid Vienna ha 16 punti in più dell'Austria Vienna ma in un derby....A proposito, solo a Glasgow e a Edimburgo hanno giocato più derby che a Vienna...

Calcio d'inizio domani del 332esimo Derby di Vienna. Niente batte il Derby di Vienna nel calcio austriaco! Tutti i giocatori e gli allenatori sono consapevoli dell'importanza del gioco, perché "è la più grande partita in Austria, come giocatore e come allenatore è la più grande, una vittoria è la più grande". A parlare così del derby di Vienna è l'allenatore del Rapid Vienna, Didi Kühbauer. Il tecnico continua: "Austria-Rapid ha lo stesso status, ma senza pubblico è completamente diverso in termini di emozioni. Tuttavia, ci sono solo tre punti da raccogliere, vuoi sempre vincere un derby". Anche il portiere Richie Strebinger concorda: "Certo, in una partita come questa mancano i tifosi perché si perdono molte emozioni. Siamo pienamente consapevoli dell'importanza del match per i nostri tifosi, per l'intera società". Didi Kühbauer ha disputato innumerevoli derby da giocatore e da allenatore del Rapid domenica sarà il suo quinto: "Fa una grande differenza che tu sia un giocatore attivo in campo o un allenatore a bordo campo. Entrambe le parti sono belle, ma ad essere onesti, è molto più bello come giocatore". Come allenatore, "dai ai tuoi giocatori una ricetta che dovrebbero implementare nel miglior modo possibile". Gli ingredienti di base per la ricetta del successo sono semplici, perché "la squadra con maggiore voglia di vincere e maggiore impegno lascerà il campo vincente".