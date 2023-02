Camolese vota Juric: “Si merita una ciliegina sulla torta del derby”

Giancarlo Camolese, come si prepara una partita importante e sentita come il derby tra Juventus e Torino? “Si dice sempre che queste partite si preparano da sole proprio per l’importanza che assumono. Forse negli ultimi anni ha perso un po’ il proprio valore dato che nelle due rose ci sono diversi stranieri che conoscono relativamente la storia del loro club e l’importanza della partita. Il derby viene considerata sì una partita importante, ma non carica dei significati che poteva avere 20/30 anni fa quando i giocatori magari erano cresciuti nel settore giovanile del club, ce n’erano molti, e quando si sentiva di più questa rivalità cittadina. Più di 2000 tifosi del Toro al Filadelfia per caricare la squadra? Penso che sia stato molto bello perché secondo me i giocatori, quelli che avevano qualche dubbio, molto probabilmente avranno capito effettivamente che il derby non è una partita come le altre. È una partita tra le più importanti ma non è come le altre, è qualcosa di più”.