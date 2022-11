Fatima Zeglam e la Juve, dal derby di Casablanca a quello d’Italia: “Largo ai giovani come Fagioli”

Il calcio la sua passione, la Juventus la sua squadra del cuore. La modella e star del web, Fatima Zahra Zeglam , nata a Casablanca in Marocco (attualmente vive a Cremona), tra la vita da modella e showgirl e i tanti lavori nel campo degli spot pubblicitari e della tv, riesce a far spazio anche alla passione per il calcio ereditata sin da piccola dal padre, ex calciatore del Raja Casablanca , una delle squadre marocchine più titolate con 12 campionati e 8 coppe nazionali e 3 Champions League africane in bacheca. Con i rivali cittadini del Wydad dà vita al colorito e focoso derby di Casablanca. Qui sugli spalti dello Stadio Mohamed V (capienza 67mila posti) la passione dei tifosi tracima e trascina.

Tifosa juventina ed ex fidanzata del calciatore Achraf Lazaar, ex terzino di Newcastle, Palermo e Benevento (tra le altre), alla Zeglam non dispiacerebbe in futuro un’esperienza lavorativa nel mondo del calcio. “Adoro mangiare, dormire e guardare le partite. La Cremonese è in A ma non sono ancora riuscita ad andare allo stadio. Lo farò presto”. Intanto, in vista dell’attesissimo derby d’ItaliaJuventus-Inter, Fatima fa il punto in casa bianconera: “La Juve non sta andando alla grande, diciamo così. Non vorrei essere banale, ma penso che il primo responsabile di questo inizio di stagione così travagliato sia Allegri. Il derby d’Italia contro l’Inter? Sempre affascinante. Ci sono giocatori di grande qualità, come Kean e Chiesa, tornato da poco dallo stop. Dico di fare largo ai giovani come Fagioli, giocatore di talento che peraltro ho conosciuto l’anno scorso con la fidanzata quando giocava qui a Cremona”.