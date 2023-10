Giorgio vuol fare l’imprenditore: Chiellini nell’e-commerce torinese

Esordio nella carriera di imprenditore privato per Giorgio Chiellini. Dopo aver già investito nella moda, nella sostenibilità ma anche nel mondo del gaming e dell’immobiliare, il calciatore punta su una startup digitale: Letsell, la piattaforma Saas di Social E-commerce nata a Torino.

Giorgio Chiellini ha voluto credere in questo nuovo progetto: "Letsell è una sfida nella quale credo e su cui ho voluto investire perchè sono certo che il digital e l’innovazione siano il futuro, oltre che uno strumento fondamentale per le aziende Made in Italy. Credo nella forza democratica del progetto che permette alle famiglie di risparmiare sugli acquisti quotidiani offrendo un modello di risparmio digitale circolare, tramite il sistema del cashback e del passaparola tra utenti". Una scelta imprenditoriale, quella di Chiellini verso Letsell, che lo riavvicina a Torino e che testimonia il suo profondo legame con la città.