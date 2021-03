Il 3 aprile il derby, il 4 maggio la Mole granata: l’assessore “Giusto che Belotti vada via”

L'assessore allo sport del comune di Torino Ginardi è un grande tifoso granata

Sul tema dei Resistenti Granata 1906: “In questi giorni, mi hanno intasato la casella di posta elettronica Istituzionale: francamente, mi ha dato molto fastidio! Se vogliono presentare dei loro progetti, da parte mia, non c’è alcun problema di sorta: si Istituzionalizzino e che procedano secondo gli iter burocratici previsti dalla Legge: la Giunta non avrà problemi a valutarli! L’illuminazione Granata del 4 Maggio? Non vorrei che il giusto tributo agli Immortali venisse strumentalizzato da qualcuno: posso già comunicare, che abbiamo già espresso il nostro parere favorevole al Torino che, qualche giorno fa, ci ha già inoltrato la richiesta ufficiale per l’Illuminazione Granata della Mole, per il 'fatidico' 4 Maggio, ed IREN è già pronta per dare la giusta gradazione di colore granata al nostro monumento ed al nostro simbolo torinese!”. Andrea Belotti: “Il non rinnovo del contratto del nostro capitano, è il giusto segnale, che il Torino non può navigare sempre a vista. E’ giusto che vada via e che approdi a dei porti internazionali, per conquistare delle terre ricche e prestigiose!”.